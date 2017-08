PSG : note maximale pour Neymar !

C'était le Neymar show au Parc des Princes ce dimanche. Enorme, auteur d'un doublé, impliqué sur trois autres buts, le Brésilien a été l'acteur principal d'un match spectaculaire, remporté 6-2 par le Paris Saint-Germain face à Toulouse. Ce qui lui valait bien la note parfaite : 10 !

"Déjà très prometteur à Guingamp, Neymar a brillé de mille feux ce soir. Intenable, ses accélérations et ses dribbles dévastateurs ont mis au supplice la défense toulousaine en première période. Après une frappe sur la barre et une tête sur le poteau, le Brésilien a été récompensé à la demi-heure de jeu en égalisant pour le PSG. Dans la foulée, il est encore impliqué sur le but de Rabiot. En deuxième période, il se signale encore en obtenant un penalty, très généreux certes, transformé par Cavani. En fin de match, il s'illustre à nouveau en frappant fort un corner au point de penalty sur lequel Kurzawa place une bicyclette improbable. Avant un dernier numéro, conclu par un autre but, son deuxième de la soirée. Sans oublier ce sombrero qui a enchanté le Parc et valu un jaune à Jean. S'il garde cette forme, Neymar n'a pas fini de nous régaler", peut-on lire dans l'analyse complète de la rencontre à retrouver ici ( le débrief et notes de PSG-Toulouse ).