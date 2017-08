Naples : Mertens est presque déçu...

Supérieur à son adversaire, Naples s’est logiquement imposé face à l’OGC Nice (2-0) en barrage aller de la Ligue des Champions. Et encore, les Napolitains auraient pu alourdir la note avec plus d’efficacité, surtout en fin de match lorsque le Gym s’est retrouvé à 9. Satisfait, l’attaquant Dries Mertens (30 ans, 1 match et 1 but en LdC cette saison) a quand même un petit regret.

"C’est bien, on gagné 2-0. Mais si on regarde le match, peut-être qu’on pouvait gagner plus largement à la fin. C’est dommage. Mais bon 2-0, c’est bien. Il y a le match retour", a réagi l’international belge interrogé par beIN Sports.