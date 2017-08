Strasbourg : la fierté de Laurey

Bien aidé par des circonstances favorables, Strasbourg a tout de même affiché un visage séduisant pour s'imposer face à Lille (3-0) ce dimanche pour le compte de la 2e journée de Ligue 1. L'entraîneur alsacien Thierry Laurey a apprécié l'état d'esprit de ses troupes sur cette rencontre.

"On fait notre bonhomme de chemin. On essaye de proposer des choses les plus cohérentes possibles. On s'est libéré par rapport au match de Lyon. On a mis tout en oeuvre pour ne pas laisser jouer le LOSC. On a vu une équipe qui s'est battue. Les remplaçants ont fait le boulot. Tout le monde est raccord", s'est félicité le technicien du RCSA.

Après la lourde défaite à Lyon (0-4) la semaine dernière, Strasbourg a parfaitement relevé la tête pour lancer sa saison en L1.