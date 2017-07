Nantes : Riou l'a mauvaise...

Indésirable à Nantes, le gardien Rémy Riou (29 ans) s'est engagé avec la formation turque d'Alanyaspor. S'il garde d'excellents souvenirs de ses cinq années passées avec les Canaris, l'ancien capitaine nantais regrette la fin de son aventure du côté de la Beaujoire.

"J’ai joué pendant toute la seconde période en étant blessé. Puis, j’ai eu la pression de tout le monde pour revenir très vite... On me remercie en m’écartant et en m’expliquant que je ne suis pas dans mon assiette. C’est le football. Même si je n’étais plus sur le terrain, je restais important dans le vestiaire. Tout le monde avait un discours plus ou moins policé et encourageant pour la suite. Moi, je savais que je n’allais plus avoir ma chance avec Conceiçao. C’est triste pour moi, car je pense que je ne le méritais pas", a confié Riou dans les colonnes du quotidien régional Ouest-France.

Pour prendre sa succession, l'entraîneur Claudio Ranieri a décidé de miser sur le gardien de la Fiorentina, Ciprian Tatarusanu ().