PSG : Neymar, le journaliste brésilien confirme

Comment le feuilleton Neymar (25 ans, 30 matchs et 13 buts en Liga en 2016-2017) va-t-il se terminer ? Annoncé de plus en plus proche du Paris Saint-Germain par les médias français ce samedi (voir article ici), l'attaquant a été ensuite présenté comme parti pour rester au FC Barcelone (voir brève 15h18). Mais selon le journaliste, Marcelo Bechler, qui se trouve à l'origine de cette rumeur, le Brésilien se dirige toujours vers Paris.

"Deux choses peuvent empêcher l’opération : Que Neymar change d’idée après avoir décidé et annoncé qu’il partirait aux joueurs du Barça, du PSG, ainsi qu’à ses amis et sa famille ; Que son père et le PSG soient en désaccord sur les détails de la transaction et la façon dont elle doit se réaliser. Comme je l’ai dit hier et pendant la semaine: si rien ne change et si les promesses faites sont respectées, le deal sera conclu", a-t-il assuré sur Twitter.

Encore un peu de patience pour connaître le dénouement de ce dossier toujours aussi indécis...