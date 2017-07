Lyon : Traoré juge sa première « Par Romain Rigaux - Le 17/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Entré en seconde période contre le Celtic Glasgow (4-0) samedi, Bertrand Traoré (21 ans) a disputé ses premières minutes sous le maillot de l'Olympique Lyonnais. Noté 6/10 par la rédaction de Maxifoot (voir ici), la recrue lyonnaise a effectué des débuts intéressants et se dit satisfait. "Je pense que j’ai bien débuté. Ça se passe bien. C’était un beau match. On a fait un bon résultat et avec la manière. Je suis content pour mon premier match. On essaie de trouver des automatismes. Ça se passe bien en ce moment. Je suis un jeune joueur. Sur le terrain je vais donner le meilleur de moi-même. J’ai la chance de savoir jouer dans l’axe ou sur le côté droit avec le même niveau. Je suis prêt à tout donner quand je suis sur le terrain", a confié le joueur arrivé en provenance de Chelsea au micro d'OLTV. Prêté à l'Ajax Amsterdam la saison passée, Traoré tentera de briller face à son ancienne formation lors du prochain match de préparation ce mardi (21h). Prêté à l'Ajax Amsterdam la saison passée, Traoré tentera de briller face à son ancienne formation lors du prochain match de préparation ce mardi (21h).

