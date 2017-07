Strasbourg : Felipe Saad reste en Ligue 2 « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 01/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- S'il a obtenu son billet pour l'élite avec Strasbourg, Felipe Saad (33 ans) a choisi de rester en Ligue 2. Le défenseur italo-brésilien s'est engagé pour deux saisons avec le FC Lorient. "Je suis ravi de rejoindre le FC Lorient. Le challenge proposé par le club et par Mickaël Landreau est très intéressant. Le FCL est un club connu et reconnu dans le football français et c’est une réelle fierté de rejoindre cette formation. J’apporterai toute mon expérience à cet effectif pour atteindre les objectifs souhaités", a fait savoir l'ancien Guingampais. "Felipe connaît très bien le championnat de Ligue 2. C’est un joueur que nous suivions attentivement et qui pourra nous apporter son expérience, sa combativité et son leadership. Il est important de posséder ce profil de joueur dans un vestiaire. Je suis donc très heureux qu’il nous rejoigne aujourd’hui ", a indiqué de son côté le nouvel entraîneur des Merlus. "Felipe connaît très bien le championnat de Ligue 2. C’est un joueur que nous suivions attentivement et qui pourra nous apporter son expérience, sa combativité et son leadership. Il est important de posséder ce profil de joueur dans un vestiaire. Je suis donc très heureux qu’il nous rejoigne aujourd’hui ", a indiqué de son côté le nouvel entraîneur des Merlus.

