Lyon : les regrets de Tolisso

Par Damien Da Silva - Le 30/06/2017

Recruté pour 41,5 millions d'euros plus 6 millions d'euros de bonus éventuels, le milieu de terrain Corentin Tolisso (22 ans, 31 matchs et 8 buts en L1 cette saison) a quitté cet été l'Olympique Lyonnais pour le Bayern Munich. Heureux de rejoindre l'une des meilleures équipes européennes, l'international français conserve deux regrets de son passage à l'OL. "Mon plus grand regret sera de n'avoir jamais gagné un titre avec Lyon et de ne jamais avoir battu Saint-Étienne à Geoffroy-Guichard", a lancé le nouveau joueur du Bayern dans les colonnes du quotidien L'Equipe. Très attaché à Lyon, Tolisso n'a d'ailleurs pas écarté la possibilité de revenir au sein de son club formateur avant la fin de sa carrière.

