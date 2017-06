Atletico : Saul Niguez annonce la couleur « Par Eric Bethsy - Le 29/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Étincelant sous le maillot de l’Atletico Madrid, Saul Niguez (22 ans, 33 matchs et 4 buts en Liga cette saison) confirme avec les Espoirs espagnols pendant l’Euro. De quoi susciter l’intérêt de plusieurs clubs, dont le Paris Saint-Germain (voir ici). Mais pour l’attaquant madrilène, qui discute d’une prolongation de contrat, un départ n’est pas d’actualité. "Tout est clair, je veux rester à l'Atletico, a confié l’Espagnol à Deportes Cuatro. Je n'ai aucune intention de partir. Je suis très heureux ici. Tout le monde aimerait toucher un peu plus. Pas pour moi, je joue au football parce que j'aime ça. Mais pour aider ma famille, mes frères, mes neveux... Avoir le soutien d'un club pour aider ma famille, c'est le plus important pour moi." "J'ai obtenu la confiance de Simeone, et j'ai eu du mal à la gagner. Partir serait compliqué. Je devrais tout recommencer à zéro. Je n'ai pas l'intention de quitter l'Atletico. Sauf s'il se passe quelque chose de rarissime... Mais ce n'est pas ma volonté", a insisté Saul Niguez, dont la clause libératoire est fixée à 80 M€. "J'ai obtenu la confiance de Simeone, et j'ai eu du mal à la gagner. Partir serait compliqué. Je devrais tout recommencer à zéro. Je n'ai pas l'intention de quitter l'Atletico. Sauf s'il se passe quelque chose de rarissime... Mais ce n'est pas ma volonté", a insisté Saul Niguez, dont la clause libératoire est fixée à 80 M€.

