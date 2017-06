PSG : un intérêt pour Saul Niguez

Auteur de bonnes performances à l'Atletico Madrid, Saul Niguez (22 ans, 33 matchs et 4 buts en Liga cette saison) confirme son talent avec l'Espagne durant l'Euro des moins de 21 ans. Auteur d'un triplé mardi contre l'Italie (3-1) en demi-finale, le Colchonero possède une belle cote en Europe. Selon le quotidien AS, le PSG s'intéresse beaucoup à lui et une offre n'est pas à écarter.

Si l'intérêt de Paris - comme la plupart des grands clubs européens - est réel, l'information concernant une future offre est à prendre avec des pincettes quand on sait que le joueur négocie depuis plusieurs semaines une prolongation de son contrat qui se termine en juin 2021. Le PSG peut servir de moyen de pression pour lui permettre d'obtenir le meilleur salaire possible. Et puis l'Atletico, interdit de recrutement, n'a aucune intention de vendre ses joueurs cet été.