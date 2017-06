Nantes : Kita, Veretout est "dégoûté" « Par Eric Bethsy - Le 28/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Contacté par le président du FC Nantes Waldemar Kita, le milieu d’Aston Villa Jordan Veretout (24 ans) a demandé un temps de réflexion. Suffisant pour vexer le patron des Canaris qui s’en est pris à son ancien joueur avec des mots durs (voir ici). Blessé, le natif d'Ancenis n’a pas compris la réaction du dirigeant. "Je n’ai pas trouvé ses déclarations super classes, a réagi le joueur formé au FCN sur le site de 20 Minutes. Moi, le FC Nantes, c’est toute mon enfance. J’ai vécu douze ans là-bas. Je n’ai jamais causé de problèmes au club. J’ai fait des interviews dans lesquelles j’ai toujours encensé les Kita. J’ai toujours dit du bien d’eux. (...) Je suis vraiment dégoûté de ses phrases. Après tout ce que j’ai fait et le respect que j’ai pour eux, je trouve ça un peu fort et dégueulasse." Du coup, Veretout a indiqué qu’il serait "difficile" d’envisager un retour du côté de la Jonelière. Et on le comprend... Du coup, Veretout a indiqué qu’il serait "difficile" d’envisager un retour du côté de la Jonelière. Et on le comprend...

