Nantes : Kita tacle Veretout « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 27/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- De retour à Aston Villa après son prêt à Saint-Etienne, Jordan Veretout (24 ans, 35 matchs et 3 buts en L1 cette saison) est convoité par son ancien club du FC Nantes. Mais le milieu de terrain n'est visiblement pas très chaud à l'idée de retrouver les Canaris. "Veretout m’intéresse beaucoup, mais il a besoin d’un temps de réflexion pour prendre la décision. Je ne pense pas que, quand un coach comme Monsieur Ranieri téléphone, on le refuse deux fois. C’est une question de volonté du joueur. Si Veretout a l’intention de repartir faire la préparation avec Aston Villa, son club de deuxième division… Si c’est ça son ambition personnelle… Quand on gagne beaucoup d’argent, on n’a pas faim, a fait remarquer un Waldemar Kita remonté en conférence de presse. J’aurais aimé réaliser trois joueurs cette semaine et je comptais beaucoup sur Veretout, mais il m’a répondu, tout à l’heure, qu’il voulait réfléchir. Je ne suis pas vexé, mais on ne répond pas comme ça. On dit oui ou non. Surtout quand ça fait deux mois qu’on le sollicite..." Pas sûr que cette déclaration pousse Veretout à finalement dire oui au président nantais. Pas sûr que cette déclaration pousse Veretout à finalement dire oui au président nantais.

News lue par 8465 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+