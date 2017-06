PSG : selon son conseiller, Ben Arfa veut rester « Par Romain Rigaux - Le 28/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Arrivé l'été dernier au Paris Saint-Germain, Hatem Ben Arfa (30 ans, 23 apparitions en L1 cette saison) n'est jamais parvenu à s'imposer et il a été écarté par Unai Emery durant toute la fin de saison. Dès lors, on n'imaginait pas le milieu offensif rester dans la capitale cet été. C'est pourtant bien le discours tenu par son conseiller Michel Ouazine. "On parle de challenge à l'étranger mais le challenge, c'est Paris. Un départ est inenvisageable pour le moment", a-t-il indiqué à Eurosport, avant d'évoquer les pistes turques et Nice : "Ce sont des bêtises. Nous n'avons aucun contact avec des clubs turcs. Hatem est sous contrat avec le PSG. Même chose pour Nice, un retour n'a jamais été envisagé. Quand on est en situation d'échec, soit on baisse les bras, soit on se bat. Hatem va se battre." Pour le moment, Ben Arfa n'a pas encore discuté avec le nouveau directeur sportif Antero Henrique et travaille physiquement pour arriver en forme à la reprise de l'entraînement le 4 juillet. Pour le moment, Ben Arfa n'a pas encore discuté avec le nouveau directeur sportif Antero Henrique et travaille physiquement pour arriver en forme à la reprise de l'entraînement le 4 juillet.

News lue par 10939 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+