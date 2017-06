Juve : le PSG sur la piste d'Alex Sandro !

Juve : le PSG sur la piste d'Alex Sandr o ! « Par Damien Da Silva - Le 28/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A la recherche d'un latéral gauche pour concurrencer Layvin Kurzawa après le départ en retraite de Maxwell, le Paris Saint-Germain a visiblement l'intention de frapper fort. Outre les pistes Raphaël Guerreiro (Dortmund) et Jordan Amavi (Aston Villa), le club de la capitale serait intéressé par le défenseur de la Juventus Turin Alex Sandro (26 ans, 27 matchs et 3 buts en Serie A cette saison), selon Sky Sports Italia ! Auteur d'une superbe saison avec la Vieille Dame, le Brésilien se retrouve courtisé par les plus grandes formations européennes, comme Manchester City et surtout Chelsea. Alors que les Blues auraient proposé 70 millions d'euros pour Sandro, le PSG espérerait faire baisser le prix de vente de l'international auriverde en intégrant Blaise Matuidi dans la transaction. Pour le média transalpin, c'est le joueur qui aura le dernier mot sur le nom de sa future équipe. Au directeur sportif du PSG Antero Henrique, qui connait le latéral depuis leur aventure commune à Porto, de se montrer convaincant... Au directeur sportif du PSG Antero Henrique, qui connait le latéral depuis leur aventure commune à Porto, de se montrer convaincant...

