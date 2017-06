EdF : le Mondial 2018, Pogba n'est pas inquiet « Par Eric Bethsy - Le 25/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Battue en Suède (2-1) le 9 juin dernier, après une erreur du gardien Hugo Lloris, l’équipe de France a relancé son adversaire dans la course à la qualification pour le Mondial 2018. Pas de quoi inquiéter Paul Pogba (24 ans, 47 sélections et 8 buts), toujours confiant avant les prochaines échéances. "Ce n’est pas le meilleur bilan, a reconnu le milieu de Manchester United au micro de Téléfoot. On voulait gagner contre la Suède, c’était le plus important. (…) Je comprends les critiques, c’est la base. Tout le monde veut que l’on gagne. Cela arrive sur une erreur, Hugo (Lloris) n’est pas responsable. C’est le football. Inquiet ? Non, pourquoi ? Pour l’instant, on est deuxièmes. Maintenant on doit prendre notre courage à deux mains et aller chercher la qualification." Pour Pogba et ses coéquipiers, la défaite à Solna n’était qu’un accident. Pour Pogba et ses coéquipiers, la défaite à Solna n’était qu’un accident.

