Lille : ça brûle pour T. Maia et T. Mendes !

Lille : ça brûle pour T. Maia et T. Mende s ! « Par Romain Lantheaume - Le 22/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Officiellement autorisé à recruter par la DNCG, Lille est passé à la vitesse supérieure dans son mercato. Et après l’arrivée de l’ailier Luiz Araujo (21 ans) en provenance de Sao Paulo, le club nordiste continue de se tourner vers le Brésil. D’après RMC, le LOSC s’est déjà mis d’accord avec Sao Paulo pour le transfert du milieu de terrain Thiago Mendes (25 ans) et avec Santos pour le milieu Thiago Maia (20 ans), qui a plusieurs fois clamé son envie de rejoindre... le Paris Saint-Germain. La première transaction porterait sur près de 9 millions d’euros, la seconde sur plus de 10 millions d'euros. Selon la même source, les négociations contractuelles avec les deux joueurs sont bien avancées, mais le LOSC hésiterait encore à valider ces deux arrivées. Une décision finale est attendue d’ici la fin de semaine ou pour le début de la prochaine. Selon la même source, les négociations contractuelles avec les deux joueurs sont bien avancées, mais le LOSC hésiterait encore à valider ces deux arrivées. Une décision finale est attendue d’ici la fin de semaine ou pour le début de la prochaine.

