EdF : Lloris sait pourquoi Pogba a brillé « Par Eric Bethsy - Le 15/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Parfois décevant sous le maillot de l’équipe de France, Paul Pogba (24 ans, 47 sélections et 8 buts) a réagi avec une belle prestation en match amical contre l’Angleterre (3-2) mardi. Rien d’étonnant pour son capitaine Hugo Lloris (30 ans, 90 sélections), qui croit savoir que les critiques de la presse anglaise ont motivé le milieu de Manchester United. "Peut-être qu'il avait des choses à prouver, parce qu'il appartient à l'un des meilleurs clubs au monde et qu'il joue en Premier League. Il devait montrer son niveau, a expliqué le gardien de Tottenham au Telegraph. Contre l'Angleterre, il a été fantastique au milieu de terrain. Il a aidé l'équipe à garder le ballon. Je suis sûr qu'il sera de plus en plus performant." Si l’ancien joueur de la Juventus Turin reproduit ce genre de match en club, les médias britanniques oublieront rapidement le prix de son transfert... Si l’ancien joueur de la Juventus Turin reproduit ce genre de match en club, les médias britanniques oublieront rapidement le prix de son transfert...

