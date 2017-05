L2 : Amiens en L1, Troyes en barrage !

L2 : Amiens en L1, Troyes en barrag e ! « Par Damien Da Silva - Le 19/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ils étaient 6 pour 3 places et la soirée a été complètement folle ! Si Strasbourg a été sacré champion de Ligue 2, c'est finalement Amiens, 2e, qui va accompagner le RSCA en Ligue 1 après sa victoire dingue contre Reims (2-1). Accroché jusqu'à la fin, les Amiénois ont réussi à décrocher leur première montée en L1 avec un but dans les derniers instants de (90+6e) ! Cruel pour Lens, qui était barragiste pendant de longues minutes après sa victoire face à Niort (3-1), mais qui termine du coup 4e. Troyes, 3e, devra se contenter d'une place en barrage après sa victoire face à Sochaux (3-2). Rapidement menés 0-2, les Troyens ont réussi à renverser la vapeur avec des buts signés Darbion (60e), Nivet (78e) et Niane (88e). L'ESTAC affrontera le 18e de Ligue 1 avec un match aller le 25 mai (20h45) et une manche retour le 28 mai (21h). Le scenario de la soirée aura été cruel aussi pour Brest, 5e malgré un succès contre le Gazélec Ajaccio (6-2) et Nîmes, 6e et gagnant contre Laval (2-1). Un dénouement fou ! Les résultats de la soirée : AC Ajaccio 3-2 Tours, Auxerre 1-0 Red Star, Brest 6-2 Gaz. Ajaccio, Clermont 1-0 Valenciennes, Laval 1-2 Nîmes, Le Havre 4-1 Orléans, Lens 3-1 Niort, Reims 1-2 Amiens, Sochaux 2-3 Troyes, Strasbourg 2-1 Bourg en Bresse. Ligue 2 : Résultats, buteurs, classements...

