Man Utd : 95 M€ pour B. Silva et Matuidi ?

Man Utd : 95 M€ pour B. Silva et Matuid i ? « Par Youcef Touaitia - Le 30/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Manchester United veut se renforcer cet été et devrait mettre le prix pour y arriver. Alors qu'Antoine Griezmann (Atletico Madrid) et Andrea Belotti (Torino) sont les priorités pour le secteur offensif, le club anglais garde un œil attentif sur les milieux de terrain de Ligue 1. Selon le Sunday Express, les Red Devils pourraient passer à l'action pour le Monégasque Bernardo Silva (22 ans, 52 matchs et 9 buts toutes compétitions cette saison) et le Parisien Blaise Matuidi (30 ans, 47 matchs et 7 buts toutes compétitions cette saison). D'après le média britannique, l'actuel 5e de Premier League serait prêt à dépenser 95 millions d'euros pour attirer les deux joueurs ! Dans le détail, 60 millions d'euros iraient au club princier, ouvert à une vente du Portugais (voir ici), alors que 35 millions d'euros seraient dépensés pour l'international tricolore. Une somme qui semble élevée pour le Francilien, à qui il reste un an de contrat. A ce prix, ses dirigeants ne devraient pas réfléchir longtemps... Dans le détail, 60 millions d'euros iraient au club princier, ouvert à une vente du Portugais (), alors que 35 millions d'euros seraient dépensés pour l'international tricolore. Une somme qui semble élevée pour le Francilien, à qui il reste un an de contrat. A ce prix, ses dirigeants ne devraient pas réfléchir longtemps...

