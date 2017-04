Toulouse : la dure auto-critique de Lafont « Par Youcef Touaitia - Le 29/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré de nombreux arrêts, le gardien Alban Lafont (18 ans, 34 matchs en L1 cette saison) n'a pas pu empêcher la défaite de Toulouse à Monaco (1-3) ce samedi lors de la 35e journée de Ligue 1. Fautif sur le deuxième but asémiste, le dernier rempart toulousain s'en veut énormément. "Quand on ouvre le score, on pense mieux faire. Je pense que dans la gestion de nos émotions, on n'a pas su gérer. C'est ce qui nous a porté préjudice ce soir. On a beaucoup subi, mais je fais une mauvaise relance qui nous coûte un but, c'est de ma faute. Je ne dois pas relancer Monaco, c'est moi le responsable", a lancé le portier des Pitchounes au micro de Canal + Sport. Lafont ne doit pas oublier les superbes interventions réalisées au cours de cette rencontre pour mieux rebondir à l'avenir. Lafont ne doit pas oublier les superbes interventions réalisées au cours de cette rencontre pour mieux rebondir à l'avenir.

