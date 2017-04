Valence : Mangala évoque son avenir Par Youcef Touaitia - Le 29/04/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Prêté à Valence depuis le début de la saison, le défenseur central Eliaquim Mangala (26 ans, 27 matchs et 2 buts en Liga cette saison) ne devrait pas poursuivre l'aventure à Manchester City. Interrogé sur son avenir, l'international tricolore s'est montré plutôt flou. "Nous verrons ce qui se passera à la fin de la saison. Il reste quatre matchs et nous verrons ce qui se passe. (...) Je suis calme, concentré sur le terrain, sur mon jeu, et nous allons voir. Je ne sais pas ce que je veux faire, je ne pense pas à l'année prochaine. Mon objectif est de réfléchir à ce qui se passe maintenant et lorsque la saison finira, je réfléchirai à l'année prochaine", a lâché l'ancien joueur de Porto dans les colonnes de Marca. L'avenir du Français sera à suivre avec attention cet été. L'avenir du Français sera à suivre avec attention cet été.

