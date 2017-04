Man Utd : un record pour Mourinho « Par Youcef Touaitia - Le 28/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Si de nombreux spécialistes estiment que Manchester United réalise une saison plus que moyenne, les faits, eux, semblent montrer le contraire. Vainqueurs du Community Shield, de la League Cup, qualifiés pour les demi-finales de la Ligue Europa face au Celta Vigo et toujours en course pour le podium en championnat, les hommes de José Mourinho ont retrouvé leur solidité d’antan. Mieux encore, les Red Devils ont égalé leur record, datant de la saison 2010-2011, de la plus longue série de matchs sans défaite en Premier League sur une saison (24) en obtenant le résultat nul sur le terrain de Manchester City (0-0) jeudi. La dernière défaite des pensionnaires d’Old Trafford en championnat remonte au 23 octobre à Chelsea (0-4). Une éternité...

