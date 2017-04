Ang. : enquête à West Ham et Newcastle « Par Romain Rigaux - Le 26/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'organisme de répressions des fraudes au Royaume-Uni (HMRC) a lancé une enquête sur de possibles fraudes fiscales concernant des transferts en Angleterre. Plusieurs personnes ont été arrêtées ce mercredi et les clubs de Newcastle et West Ham sont visés. 180 enquêteurs ont effectué des perquisitions à St James Park et au Stade Olympique pour saisir des documents financiers, des ordinateurs et des téléphones portables. Le directeur général des Magpies, Lee Charnley, a été arrêté, annonce la presse anglaise. La France est aussi concernée par cette enquête et la police française a participé à l'opération avec plusieurs arrestations dans l'Hexagone. On sait que de nombreux joueurs de Ligue 1 ont été recrutés par les deux clubs anglais ces dernières années. La France est aussi concernée par cette enquête et la police française a participé à l'opération avec plusieurs arrestations dans l'Hexagone. On sait que de nombreux joueurs de Ligue 1 ont été recrutés par les deux clubs anglais ces dernières années.

