Man Utd : Ibra se voit comme Benjamin Button

Buteur face à Sunderland (3-0) dimanche lors de la 32e journée de Premier League, l'attaquant de Manchester United Zlatan Ibrahimovic (35 ans, 27 matchs et 17 buts en Premier League cette saison) réalise un bel exercice malgré son age avancé. De quoi inspirer le Suédois devant les médias.

"Plus vous vieillissez, plus vous êtes expérimenté et intelligent. Donc vous ne gaspillez pas de l'énergie sur des choses inutiles. Je me sens comme Benjamin Button. Je suis né vieux et mourrai jeune", a ainsi lancé le buteur à Sky Sports, en référence à la nouvelle de Francis Scott Fitzgerald où le héros rajeunit au fil de sa vie.

Etant donné ses statistiques (), l'ancien Parisien a peut-être raison...