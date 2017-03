Chelsea : Zouma n'est pas contre un départ

Victime d'une grave blessure au genou droit l'année dernière, le défenseur central de Chelsea Kurt Zouma (22 ans, 4 apparitions en Premier League cette saison) n'a pas le temps de jeu nécessaire pour retrouver son meilleur niveau. Du coup, l'ancien Stéphanois envisage un départ en prêt.

"Mon objectif est de m'imposer à Chelsea, a annoncé le Français à beIN Sports. Je suis arrivé au club il y a deux ans et demi et j'ai envie de continuer ici. Je suis très content. Je ne me concentre pas beaucoup sur le futur. Je pense plus au présent avec le groupe, qui est de qualité, qui vit bien. On veut de grandes choses. Un prêt en vue de la Coupe du monde ? Pourquoi pas. On verra bien en fin de saison, mais je suis focalisé sur Chelsea. Je suis confiant et je sais que je vais jouer. On n'a pas discuté avec Antonio Conte sur mon avenir."

Intéressé par le puissant défenseur (), le Paris Saint-Germain ne pense sûrement pas à un simple prêt.