PSG : un intérêt pour Zouma ?

Après l'élimination dès les 8es de finale de la Ligue des Champions, des bouleversements importants sont attendus l'été prochain dans l'effectif du Paris Saint-Germain. A ce titre, le site Calcio Mercato affirme que le directeur du football du PSG, Patrick Kluivert, aurait ciblé le défenseur central de Chelsea, Kurt Zouma (22 ans, 3 apparitions en Premier League cette saison) ! Après 11 mois passés loin des terrains en raison d'une grave blessure au genou droit, l'ancien Stéphanois a effectué son retour en janvier mais il se retrouve confronté à une forte concurrence chez les Blues et peine à accumuler du temps de jeu. De quoi peut-être considérer un retour en Ligue 1 d'un bon œil, surtout que le PSG cherche à se renforcer à ce poste depuis le départ de David Luiz dans les dernières heures du mercato d'été 2016. Selon la même source, la jeune pépite de Nice, Malang Sarr (18 ans, 23 matchs et 1 but en L1 cette saison), en difficulté ces dernières semaines, figurerait également sur les tablettes franciliennes dans ce secteur de jeu.

