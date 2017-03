Tottenham : un top devenu flop sur le marché

Recruté il y a seulement un an, Vincent Janssen (22 ans, 20 apparitions et 1 but en Premier League cette saison) devrait déjà quitter Tottenham. L'attaquant néerlandais, si convaincant avec Alkmaar (32 buts en 49 matchs toutes compétitions confondues lors de la saison 2015-16), n'est pas parvenu à s'imposer chez les Spurs et le club londonien a pris la décision de s'en séparer cet été, affirme le Daily Mirror.

Tottenham avait déboursé 22 millions d'euros l'été dernier pour s'offrir Janssen.