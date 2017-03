TFC : Paris, la sortie fracassante de Dupraz

Si certains se sont réjouis de la gifle reçue par le Paris Saint-Germain à Barcelone (1-6) en Ligue des Champions, cela n'est pas le cas de Pascal Dupraz. Remonté, l'entraîneur de Toulouse a glissé un énorme tacle aux détracteurs du club de la capitale.

"Ce qui est dommage, et c'est typiquement français comme comportement, c'est que des personnes puissent s'enorgueillir de la défaite de Paris. On a vraiment un pays de merde quand même, a pesté le coach des Pitchounes en conférence de presse. Franchement, on se réjouit du malheur des uns et des autres, j'ai du mal à piger."

Quand Dupraz nous fait une Ibrahimovic !