Man Utd : Mourinho très ému par le Chaudron

Par Pierre-Damien Lacourte - Le 22/02/2017

Qualifié pour les 8es de finale de la Ligue Europa après sa nouvelle victoire à Saint-Etienne 1-0 ce mercredi, le manager de Manchester United José Mourinho était très ému après la rencontre. "J'ai vu aujourd'hui un journal de 1963 où l'on parlait de mon papa qui avait été l'homme du match lors d'un match ici contre Saint-Etienne, et il m'avait dit plusieurs fois qu'il avait fait contre Saint-Etienne l'un des meilleurs matchs de sa carrière. C'était important car il n'est pas très bien. Il a 90 ans et c'est pour moi émouvant de jouer dans ce même stade", a expliqué le technicien portugais après la rencontre. Le Special One lui a rendu un bel hommage avec cette victoire 1-0.

