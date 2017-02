TFC : Dupraz pense à la retraite « Par Eric Bethsy - Le 20/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Fatigué par son métier d’entraîneur, Pascal Dupraz ne compte pas s’éterniser sur les bancs de touche. A 54 ans, le coach de Toulouse, victime d’un malaise cardiaque en mars 2016, envisage de prendre sa retraite dans quelques années. "Je ne sais qu’une chose, c’est que j’aimerais terminer à 60 ans parce que je suis fatigué, a confié Dupraz à RMC. Je me dis que j’aimerais bien passer un peu de temps avec ma famille. Mes soucis de santé m’ont bien pénalisé. Avant de rejoindre les miens, au-dessus, si je pouvais prendre du bon temps, ce serait bien. Je me suis dit 60 ans mais je serai peut-être encore là à 65 ans." Le Haut-Savoyard n’a donc plus beaucoup de temps pour réaliser son rêve, à savoir entraîner l’Olympique de Marseille ou un club anglais. Le Haut-Savoyard n’a donc plus beaucoup de temps pour réaliser son rêve, à savoir entraîner l’Olympique de Marseille ou un club anglais.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+