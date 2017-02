TFC : Edouard, le PSG pas content !

Prêté par le Paris Saint-Germain, l’attaquant Odsonne Édouard (19 ans, 16 apparitions et 1 but en L1 cette saison) n’est plus convoqué dans le groupe de Toulouse depuis trois semaines et l’arrivée d’Andy Delort. Mécontents de cette situation, les dirigeants franciliens l’ont fait savoir ces derniers jours au cours d’une conversation téléphonique réunissant notamment Patrick Kluivert et Olivier Létang face à leurs homologues du TFC, rapporte le quotidien L’Equipe.

Mais visiblement, les Violets ne comptent pas revoir leurs plans. "Le statut de joueur prêté est forcément à part. Surtout quand il y a eu un gros investissement (Delort)", a expliqué une source interne auprès du journal sportif. Dorénavant, le PSG y réfléchira peut-être à deux fois avant de prêter un joueur à Toulouse.