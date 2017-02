OM : le message d'adieu de Diarra

Lassana Diarra (31 ans, 11 matchs en L1 cette saison) a officiellement quitté l'Olympique de Marseille ce mardi après la résiliation de son contrat (voir ici). Sur son compte Twitter, le milieu défensif a souhaité bonne chance au club olympien.

"Aujourd'hui, je quitte l'OM après y avoir passé 1 an et demi. Bonne chance pour la fin du Championnat et à bientôt. Une pensée affectueuse pour ceux qui m'ont soutenu chez les supporters, dans le staff, les employés du club et surtout mes coéquipiers", a posté l'international français.

Reste désormais à savoir où Diarra posera ses valises.