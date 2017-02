Tottenham : Sissoko veut se battre « Par Youcef Touaitia - Le 06/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Transfert le plus onéreux de l’histoire de Tottenham, qui a payé 35 millions d’euros à Newcastle pour l’enrôler l'été dernier, le milieu de terrain Moussa Sissoko (27 ans, 15 apparitions en Premier League cette saison) peine avec les Spurs. Au micro de SFR Sport, l’international tricolore a expliqué ses difficultés et compte bien s’imposer à Londres. "J’espérais avoir beaucoup plus de temps de jeu, mais bon après comme je l’ai dit auparavant, j’ai intégré un collectif qui a très bien fonctionné l’an dernier, terminant troisième. C’est quasiment le même effectif avec 2-3 nouveaux donc petit à petit j’essaye de faire de mon mieux. Lors du peu de temps de jeu que le manager me donne, j’essaye de donner le meilleur de moi-même pour aider l’équipe", a pensé l’ancien Toulousain. "On verra bien ce qui va se passer, le plus important, c’est le collectif, on montre de belles choses. Moi, personnellement, je vais continuer à me battre, à essayer d’apporter ce que je peux à l’équipe et essayer d’avoir le plus de temps de jeu possible, je pense que c’est la chose la plus importante", a continué le natif du Blanc-Mesnil. "On verra bien ce qui va se passer, le plus important, c’est le collectif, on montre de belles choses. Moi, personnellement, je vais continuer à me battre, à essayer d’apporter ce que je peux à l’équipe et essayer d’avoir le plus de temps de jeu possible, je pense que c’est la chose la plus importante", a continué le natif du Blanc-Mesnil.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+