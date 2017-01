Man Utd : Depay n'en veut pas à Mourinho « Par Romain Lantheaume - Le 27/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Recruté par l’Olympique Lyonnais la semaine dernière, l’ailier Memphis Depay (22 ans, 1 apparition en L1 cette saison) a quitté Manchester United où il n’était quasiment pas utilisé par l’entraîneur José Mourinho. Malgré cette première partie de saison compliquée, le Néerlandais ne nourrit pas de rancune à l’égard du Special One. "À Manchester, j’ai toujours travaillé comme je devais le faire. Sur le plan personnel, la situation n’était pas simple, j’avais besoin de jouer. Mais on n’a pas eu une mauvaise relation, c’est un grand entraîneur et un grand personnage, a assuré l’ancien joueur du PSV Eindhoven au micro d’OLTV. Maintenant, on va voir ici comment je joue. Je pense en tout cas qu’il a dit de bonnes choses sur moi. Ses mots ont été sympas." Un peu avant son départ, Mourinho s’était même excusé de ne pas avoir donné plus de temps de jeu au Gone en raison de la concurrence élevée sur les ailes à MU (voir ici). Un peu avant son départ, Mourinho s’était même excusé de ne pas avoir donné plus de temps de jeu au Gone en raison de la concurrence élevée sur les ailes à MU ().

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+