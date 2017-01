Man Utd : Griezmann, l'atout Pogba ?

Ce n’est un secret pour personne, Manchester United et José Mourinho rêvent depuis de longs mois de recruter l’attaquant de l’Atletico Madrid, Antoine Griezmann (25 ans, 18 matchs et 8 buts en Liga cette saison). Et pour parvenir à ses fins, le Special One compterait bien profiter de la proximité qui lie le Colchonero à son milieu de terrain Paul Pogba (23 ans, 21 matchs et 4 buts en Premier League cette saison) depuis l’Euro 2016.

En effet, d’après le Daily Record, les Red Devils espèrent que l’ancien Turinois va s’impliquer personnellement pour convaincre son compatriote de signer à MU. Prêts à débourser les 100 millions d'euros de la clause libératoire de Griezmann et forts de l’atout Pogba, les Mancuniens se montrent plutôt confiants, même si dans dossier rien n'est évidemment gagné.