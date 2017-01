Divers : Gourcuff et la "connerie" de Van Basten « Par Romain Rigaux - Le 19/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Chargé du développement technique à la FIFA, Marco Van Basten songe à plusieurs réformes pour améliorer le spectacle, et notamment à la suppression du hors-jeu. Une idée qui ne plaît pas du tout à Christian Gourcuff. "C’est la pire connerie que j’aie pu lire depuis longtemps et pourtant j’en lis pas mal... C’est une connerie incommensurable. On revient au temps de la soule, village contre village et à l’époque ça se terminait avec des morts, a lancé l'entraîneur de Rennes en conférence de presse. Le hors-jeu, c’est la manifestation de l’intelligence. Il n’y a plus d’esprit collectif si on enlève le hors-jeu. Le hors-jeu est une règle fondamentale, si on n’a pas compris ça, on n’a rien compris au foot." A bon entendeur... A bon entendeur...

