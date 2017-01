Ang. : Ibra sauve MU contre Liverpool

C'était le choc de la 21e journée de Premier League : Manchester United recevait Liverpool à Old Trafford ce dimanche. Grâce à un but en fin de rencontre d'Ibrahimovic, les Red Devils ont arraché le nul (1-1) face à des Reds qui menaient 1-0 à la pause suite à un penalty transformé par Milner après une faute de main de Pogba dans sa surface. Un nul qui ne fait les affaires de personne puisque MU reste accroché à la 6e place et Liverpool recule sur la troisième marche du podium, derrière Tottenham et à 7 points du leader Chelsea.