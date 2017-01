Man Utd : Cantona adoube Ibrahimovic « Par Romain Lantheaume - Le 13/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Réputés pour leur fort tempérament, Eric Cantona et Zlatan Ibrahimovic (35 ans, 19 matchs et 13 buts en Premier League cette saison) s’étaient taquinés l’été dernier au moment de l’arrivée de l’attaquant suédois à Manchester United (voir ici). Le Français avait alors prévenu l’ancien Parisien : il ne pourra jamais le supplanter de son trône de roi chez les Red Devils. Mais après les six premiers mois du Scandinave à MU marqués par beaucoup de buts et des sorties mémorables, le Tricolore vient de revoir son jugement. "En 2017, après un long règne, j’abandonne finalement mon titre honorifique de ‘joueur le plus acerbe avec les journalistes’. Zlatan est mon héritier naturel et il portera mon héritage, a lancé Cantona dans une vidéo publiée par Eurosport. Je leur ai donné beaucoup de mal mais il leur fait manger leurs c… Respect !" Si même le "King" se met à employer les expressions du Mancunien ! Si même le "King" se met à employer les expressions du Mancunien !

