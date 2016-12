Man Utd : Mourinho et l'avenir d'Ibrahimovic « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 27/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- Sous contrat jusqu'en juin 2017 à Manchester United, José Mourinho est persuadé que Zlatan Ibrahimovic (35 ans, 17 matchs et 12 buts en Premier League cette saison) sera toujours un joueur des Red Devils la saison prochaine. "Je ne suis pas vraiment surpris par sa forme parce que c'est un gars très intelligent, un homme très fier. S'il a pris la décision de venir à Manchester United, en Premier League, la ligue la plus difficile au monde pour un attaquant, c'est parce qu'il savait qu'il pouvait le faire. Alors, quand un gars pareil décide de venir, pour moi il était très clair qu'il serait prêt, et il est prêt pour la saison prochaine en plus. Il sera toujours là l'an prochain", a assuré le manager de United après la victoire de son équipe contre Sunderland hier lundi (3-1). Un match au cours duquel le Suédois a encore frappé. Un match au cours duquel le Suédois a encore frappé.

