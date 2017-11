Barça : les vérités de Luis Suarez sur le départ de Neymar

L'été dernier, l'attaquant Neymar a quitté le FC Barcelone pour le Paris Saint-Germain. Plusieurs mois après ce transfert retentissant, le buteur du club catalan Luis Suarez est revenu sur le départ du Brésilien en révélant les coulisses de ce long feuilleton.

Luis Suarez éprouve des difficultés sans Neymar.

Pendant plusieurs semaines, le feuilleton Neymar a animé le dernier mercato d'été. Après de nombreux rebondissements, le Brésilien a finalement quitté le FC Barcelone pour le Paris Saint-Germain lors d'un transfert estimé à 222 millions d'euros.

Et pourtant, les joueurs du club catalan ont tout tenté pour essayer de retenir l'attaquant. Dans les colonnes du quotidien El Mundo Deportivo, l'avant-centre des Blaugrana Luis Suarez est revenu sur le départ de son ancien partenaire.

L. Suarez - «j'ai tout essayé»

Au coeur de ce feuilleton, la presse espagnole a assuré que l'Uruguayen et Lionel Messi s'étaient entretenus avec Neymar dans une chambre d'hôtel pour tenter de le retenir. Une information confirmée par le buteur de 30 ans. «J'ai toujours essayé de tout faire pour qu'il reste parce que je croyais que c'était ici qu'il serait le mieux, mais c'est une décision qui lui appartient. Il avait des doutes et nous, ce que nous devions faire, c'était penser à l'équipe et à notre attaque», a reconnu Suarez.

«Nous avons essayé de le convaincre de rester mais à aucun moment nous lui avons dit qu'il ne serait pas heureux à Paris. En raison de notre amitié, c'était douloureux de le voir partir», a-t-il continué. Malgré ce départ, Neymar est resté proche de plusieurs joueurs du Barça, dont Suarez, et se déplace régulièrement en Catalogne pour les retrouver.

Suarez évoque un grand vide...

Après plusieurs mois de compétition sans Neymar, le Barça est parvenu à maintenir un excellent niveau de jeu en occupant la tête de la Liga et en brillant en Ligue des Champions. Mais pour Suarez, qui traverse une période difficile devant le but (3 buts en 14 matchs), l'absence de l'Auriverde se fait ressentir.

«Neymar nous manque sur le terrain, mais encore plus hors du terrain, parce qu'il est spécial. Il parlait beaucoup, on riait énormément, il transmettait de la joie de vivre tout le temps. Ney a été important pour nous. Maintenant, il est dans une autre équipe et je n'ai pas de rancoeur», a assuré l'ancien joueur de Liverpool. Malheureusement pour Suarez, c'est désormais le PSG qui profite des immenses qualités de Neymar.

