Rennes : comme prévu, Gourcuff prend la porte !

«Il me l'a confirmé oui. Je n'étais pas dans la confidence. C'est écoeurant.» Quelques minutes après la démission de René Ruello de la présidence du Stade Rennais, vendredi, à l'issue de la victoire contre Bordeaux (1-0), Christian Gourcuff n'avait pas caché sa frustration. Quatre jours après, le technicien breton n'a pas de regrets après cette sa sortie fracassante.

Tout sauf une surprise

Et pour cause, il a été débarqué ce mardi soir de son poste, 16 mois seulement après son arrivée, annoncent 20 Minutes et Le Télégramme. Tout sauf une surprise après le début de saison raté des Rouge et Noir, qui restent toutefois sur une belle série de quatre victoires consécutives toutes compétitions confondues.

S'estimant trahi, puisqu'il a décidé de retourner à Rennes afin d'instaurer un «projet breton» , l'homme de 62 ans savait que ses jours étaient désormais comptés, surtout après la nomination d'Olivier Létang à la présidence. Le quotidien Ouest-France précise d'ailleurs que c'est l'ex-dirigeant du PSG qui «a pris la décision de se séparer de son entraîneur, estimant que l'avenir du club devrait s'écrire sans lui» .

Heinze, Bento ou Blanc ?

Quel avenir pour le Stade Rennais ? Dans l'immédiat, l'équipe première sera dirigée par un duo d'intérimaire Landry Chauvin-Michel Troin. Par la suite, le néo-dirigeant rennais espère bien évidemment attirer un coach plus expérimenté, ou qui apportera un nouvel élan à l'institution rennaise.

Trois noms sortent du lot à l'heure actuelle : Gabriel Heinze, libre depuis la fin de son contrat avec Argentinos Junior, Paulo Bento, qui cherche du travail depuis son départ de l'Olympiakos en mars dernier et un certain Laurent Blanc, toujours en stand-by après son renvoi du Paris Saint-Germain à l'été 2016.

