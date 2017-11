Rennes : Létang doit rencontrer Gourcuff, ça ne sent pas bon pour l'entraîneur...

Nommé président délégué et manager général du Stade Rennais, Olivier Létang s'est exprimé face à la presse ce mardi midi. Le nouvel homme fort de l'équipe dirigeante du club breton a notamment évoqué le cas de l'entraîneur Christian Gourcuff et sa possible succession.

L'échange s'annonce tendu entre Létang et Gourcuff.

«Je ne le connais pas donc c'est difficile de m'exprimer, mais ça m'étonnerait que quelqu'un qui soit parachuté vienne pour ce que l'on voulait faire. On fait les choses à l'envers. Je connais un peu le monde du foot. Il y a beaucoup de m'as-tu-vu. J'avais un président intelligent, cultivé, qui connaissait le foot car c'était un ancien bon joueur (en D2 à La Rochelle) et qui a de la personnalité.»

Après la démission de son président René Ruello, Christian Gourcuff se livrait sans retenue concernant Olivier Létang, nouvel homme fort de l'équipe dirigeante du Stade Rennais. Evoquée depuis plusieurs semaines déjà (les "saloperies" lues par Gourcuff dans la presse n'en étaient donc pas vraiment...), l'arrivée de l'ancien dirigeant du Paris Saint-Germain en tant que président délégué et manager général du club breton a été officialisée samedi.

Blanc n'aurait pas été contacté

Présenté à la presse ce mardi midi, Létang a fait savoir qu'il devait rencontrer son entraîneur cet après-midi. «Je ne l'ai pas encore rencontré. Je dois avoir un échange avec lui en fin d'après-midi et je ne peux pas aborder la question maintenant. Il y a des choses qui ont été dites et la meilleure des solutions est de pouvoir se parler, échanger. Je me dois de le rencontrer. Je ne m'attends à rien et je préfère garder ce que j'ai en tête pour l'échange de tout à l'heure.»

Si les plans étaient de conserver Gourcuff, qui reste sur 4 victoires consécutives avec les Rouge et Noir, des indices auraient été donnés en ce sens. De toute évidence, c'est loin d'être le cas ici. Interrogé sur une possible arrivée de Laurent Blanc sur le banc des Rouge et Noir, Létang a démenti. «J'infirme avoir contacté Laurent, a affirmé le nouveau manager général. Je le connais très bien puisqu'on a collaboré, mais je n'ai pas eu de contact avec lui.» Pour rappel, Létang assurait aussi il y a trois semaines n'avoir aucun contact avec Rennes...

