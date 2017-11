OM : quel avenir pour Evra ? Réponse vendredi

Après son coup de pied adressé à un supporter de l'Olympique de Marseille jeudi dernier, Patrice Evra a été mis à pied par sa direction avant une rencontre prévue ce vendredi. Celle-ci décidera ensuite de l'avenir de son latéral gauche. Mais une seule issue est aujourd'hui envisageable.

Patrice Evra sera fixé sur son sort ce vendredi.

Le dénouement est proche. Huit jours après son dérapage sur le terrain de Guimaraes, où il a fini par frapper un des supporters qui l'insultaient copieusement, Patrice Evra (36 ans) va rencontrer sa direction. L'entretien avec le président marseillais Jacques-Henri Eyrault est prévu ce vendredi.

A la suite de celui-ci, l'Olympique de Marseille rendra son verdict concernant son latéral gauche. Le même jour, l'UEFA devrait également dévoiler la suspension du défenseur olympien, exclu avant même le coup d'envoi de la rencontre de Ligue Europa. Elle pourrait être lourde. L'UEFA pourrait même aller jusqu'à priver l'ex-Turinois de rencontres nationales.

L'OM veut aussi punir les supporters coupables

Aujourd'hui, une seule issue est envisageable concernant l'avenir d'Evra à Marseille : le défenseur ne portera plus le maillot de l'OM. Mais pour arriver à cette conclusion, deux voies sont possibles : soit la direction marseillaise décide purement et simplement de licencier le joueur pour faute grave, soit les deux parties décident d'un commun accord de se séparer à l'amiable.

Car dans le même temps, la direction de l'OM n'a pas du tout apprécié le comportement des fauteurs de troubles au Portugal et cherchent aujourd'hui à identifier les coupables pour les interdire de stade. «Les premiers résultats de l'enquête interne diligentée par le club font apparaître un comportement inacceptable de la part d'une poignée de provocateurs ayant proféré des injures haineuses particulièrement graves à l'encontre du joueur et ce, alors que celui-ci et ses coéquipiers s'échauffaient en vue d'une rencontre importante. En tant que joueur professionnel et expérimenté, Patrice Evra ne pouvait y répondre d'une manière aussi inappropriée» , indiquait le club phocéen dans un communiqué en fin de semaine dernière.

Que pensez-vous du cas Evra ? Que doit décider l'OM le concernant ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.