OM : Thauvin, le paria devenu indispensable Romain Rigaux - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 06/11/2017 à 15h08 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Florian Thauvin réalise un très bon début de saison avec l'Olympique de Marseille. Auteur d'un doublé et d'une passe décisive dimanche contre Caen (5-0), l'ailier marseillais est sur une trajectoire ascendante qui peut le mener très haut. Thauvin a encore brillé contre Caen (5-0) Florian Thauvin résume à lui seul l'Olympique de Marseille. Dans la cité phocéenne, on peut être détesté un jour et adulé le lendemain. C'est ça l'OM, une passion débordante qui peut conduire d'un extrême à l'autre dans une ville qui vit football. Cette complexité ne plaît pas - ou n'est pas comprise - à tout le monde, l'ailier de 24 ans, lui, s'en est servi comme motivateur pour réussir où d'autres se sont cassés les dents. Arrivé en 2013 avec le statut de prodige du football français, au terme d'un feuilleton chaotique avec Lille qui lui vaut aujourd'hui encore les sifflets du public lillois, Thauvin a longtemps été rangé dans la catégorie des flops. Sifflé par le Vélodrome à de nombreuses reprises, le natif d'Orléans n'avait pas convaincu jusqu'à son départ pour Newcastle en 2015. Mais l'ancien Bastiais avait l'OM dans la peau et l'envie d'y réussir. D'où son retour dès janvier 2016. Meilleur passeur de L1 avec Neymar Depuis, sa cote de popularité ne cesse de grimper. Très performant la saison passée, Thauvin a encore franchi un cap depuis le début de l'exercice 2017-2018. Et il le sait, un relâchement est interdit pour ne pas subir de nouvelles critiques. Mais pour le moment, tout va bien. Dimanche, lors de la large victoire contre Caen (5-0), il a inscrit un doublé pour porter son total à 5 buts en Ligue 1 et il a rejoint Neymar en tête du classement des passeurs avec une cinquième passe décisive. Tout n'est pas encore parfait dans son jeu. Il a encore parfois cet excès d'individualisme qui le pousse à vouloir réussir l'exploit individuel avec sa frappe enroulée du gauche. Mais Thauvin n'abandonne jamais, persévère et réussi désormais à rattraper ses erreurs. Et forcement, un tel joueur ne peut que plaire au public marseillais. Surtout s'il est décisif. «Il faut qu'il prenne du plaisir sur le terrain, qu'il joue aussi pour les autres, et tout va suivre. Il est capital pour nous» , lance son entraîneur Rudi Garcia à L'Equipe. Le Français le plus décisif en 2017 Thauvin est impliqué sur quatre des six buts inscrits par l'OM lors de ses deux derniers matchs de championnat et sur 38% des réalisations du club phocéen cette saison en Ligue 1. D'après les statistiques d'Opta, le Marseillais est impliqué sur 25 réalisations en 2017 (15 buts et 10 passes décisives), soit plus que tout autre joueur français évoluant dans l'un des cinq grands championnats européens. Un bon argument pour justifier sa présence en équipe de France depuis plusieurs rassemblements. «Il va devenir un des meilleurs joueurs de France et pourra ensuite devenir l'un des meilleurs du monde» , avait assuré Marcelo Bielsa, alors entraîneur de l'OM, en 2015. Il reste encore du chemin pour en arriver là, mais Thauvin semble aujourd'hui sur la bonne voie. Que pensez-vous des performances de Thauvin ? Pour vous, sa place en équipe de France est-elle justifiée ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





