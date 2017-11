Chelsea : chez les Blues, il y a Kanté et les autres

De retour sur les terrains contre Manchester United (1-0), dimanche, N'Golo Kanté a de nouveau été très impressionnant. Même s'il n'est pas encore à 100%, le milieu de terrain français montre qu'il y a un Chelsea avec et sans lui.

Kanté a encore une fois été monumental avec Chelsea.

Antonio Conte n'attendait que ça. Privé de N'Golo Kanté (26 ans) lors des six dernières rencontres de Chelsea, l'entraîneur italien a longtemps prié pour retrouver son milieu de terrain français, blessé en Bulgarie avec l'équipe de France, début octobre, contre Manchester United (1-0), dimanche.

Un voeu exaucé puisque l'ancien Caennais a pu tenir sa place à Stamford Bridge lors de cette rencontre comptant pour la 11e journée de Premier League.

La bête Kanté

Mieux, l'international tricolore a été absolument monstrueux ! Malgré un manque de rythme logique, Kanté a joué les 90 minutes de la partie sans baisser le pied. Au four et au moulin, le double champion d'Angleterre en titre a, une fois de plus, régné en maître dans l'entrejeu. Pressing, récupération, organisation, le Français a tout fait, et très bien, prenant largement le dessus sur ses homologues mancuniens. Un retour réussi pour celui qui est clairement le meilleur joueur de Chelsea ces derniers mois.

Kanté rend ses partenaires meilleurs

Preuve que la présence de Kanté change tout, les Blues affichent un bien meilleur visage lorsqu'il est sur la pelouse. Défensivement, les Londoniens sont bien plus solides et dans l'impact physique, ils sont beaucoup plus tranchants. Autour de lui, ses partenaires bénéficient tous de son gros travail.

César Azpilicueta, Tiémoué Bakayoko, Cesc Fabregas, Alvaro Morata, tous dans le creux de la vague, ont réalisé une grosse performance face aux Red Devils grâce à l'activité incessante de Kanté. De bon augure pour la suite de la saison. Conte le sait, il va devoir faire très attention à ne pas perdre de nouveau son talisman Kanté.

