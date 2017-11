Europe : la "MCN" du PSG domine, Lyon au niveau de Manchester City... Les trios de buteurs les plus prolifiques ! Romain Rigaux - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 06/11/2017 à 11h55 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Quels sont les trios de buteurs les plus prolifiques en Europe cette saison ? Si le Paris Saint-Germain caracole en tête avec sa «MCN» , l'Olympique Lyonnais s'illustre aussi en faisant aussi bien que Manchester City ! Les Parisiens Mbappé, Cavani et Neymar se régalent Avec 58 buts marqués et une moyenne de 3,41 réalisations par match, le Paris Saint-Germain est l'attaque la plus prolifique d'Europe à ce stade de la saison. En associant Edinson Cavani à Neymar et Kylian Mbappé, le club de la capitale s'est constitué un trio d'attaque exceptionnel. Le plus redoutable actuellement. Le PSG devance Lyon et Manchester City Depuis le début de la saison, la «MCN» a inscrit 34 buts toutes compétitions confondues (17 pour Cavani, 11 pour Neymar et 6 pour Mbappé), soit 58% des buts du PSG. Aucun trio ne fait mieux en Europe ! Avec 10 buts en Ligue des Champions, le trio parisien a autant marqué que Tottenham et Manchester United. Seuls Liverpool (17 buts), Manchester City (12 buts) et Chelsea (11 buts) ont planté plus de buts. Derrière, on retrouve un autre pensionnaire de la Ligue 1 : l'Olympique Lyonnais ! En effet, Nabil Fekir (12 buts), Mariano Diaz (9 buts) et Memphis Depay (8 buts) totalisent 29 réalisations, soit autant que le trio de Manchester City composé de Sergio Agüero (10 buts), Gabriel Jesus (9 buts) et Raheem Sterling (10 buts). Une belle statistique pour l'OL au vu des éloges faits à l'équipe de Josep Guardiola depuis le début de la saison. Le football offensif récompensé Ce classement fait la part belle aux équipes pratiquant un jeu offensif. Dans le haut du classement, on retrouve notamment la Lazio Rome (26 buts pour Immobile, Milinkovic-Savic, Parolo), Naples (25 buts pour Mertens, Callejon, Insigne), Dortmund (24 buts pour Aubameyang, Philipp, Yarmolenko), Tottenham (24 buts pour Kane, Alli, Eriksen) ou encore Liverpool (23 buts pour Salah, Firmino, Coutinho). Avec 26 buts pour Paulo Dybala, Gonzalo Higuain et Mario Mandzukic, la Juventus Turin répond aussi présent à la 4e place. Manchester United est aussi dans le Top 10 avec 23 buts pour le trio Romelu Lukaku, Marcus Rashford, Anthony Martial. Plus haut par le passé, le Barça n'a que le 11e trio offensif avec 22 buts pour Lionel Messi, Luis Suarez et Paco Alcacer. Ce qui n'empêche pas les Blaugrana de caracoler en tête de la Liga avec 10 victoires et un nul. Monaco juste derrière le Bayern, l'OM pas très loin Pour retrouver un troisième club français, il faut descendre à la 14e place avec Monaco. Avec 20 buts, Radamel Falcao, Rony Lopes et Keita Baldé talonnent le Bayern Munich (21 buts pour Lewandowski, Kimmich, Coman) et font aussi bien que le Real Madrid, où Karim Benzema et Gareth Bale n'accompagnent pas Cristiano Ronaldo puisque Marco Asensio et Isco sont les deux autres meilleurs buteurs merengue. Les difficultés de la «BBC» expliquent en partie le début de saison poussif de la Casa Blanca. A noter que Nice, avec 18 buts pour le trio composé de Mario Balotelli, Alassane Pléa et Allan Saint-Maximin, fait aussi bien que Chelsea (Morata, Batshuayi, Hazard). Marseille suit avec 17 buts marqués par Florian Thauvin, Morgan Sanson et Lucas Ocampos, soit autant que le trio de l'Inter Milan (Icardi, Perisic, Brozovic), 3e de Serie A. En tout cas, les gros bras de la L1 sont en forme puisque pour la première fois depuis 40 ans ce week-end, quatre équipes ont marqué au moins cinq buts lors d'une même journée du championnat de France : Paris (5-0 contre Angers), Marseille (5-0 contre Caen), Lyon (5-0 contre Saint-Etienne) et Monaco (6-0 contre Guingamp). Le TOP 30 des trios de buteurs parmi les cinq principaux championnats européens en 2017-2018 Quels trios vous régalent le plus cette saison ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





