L'équipe type de L1 - 12e journée

Auteur d'un match plein face à Angers, le Parisien Edinson Cavani est le joueur de la journée. Les Monégasques Almamy Touré et Guido Carrillo, puis le Lyonnais Nabil Fekir notamment, se sont aussi distingués ce week-end et figurent au sein de la 12e édition de l'équipe type de Maxifoot.

Edinson Cavani a été brillant à Angers.

Comme lors des saisons passées, après chaque journée de championnat, Maxifoot compose son équipe type. Le meilleur "onze" et sept remplaçants sont choisis selon leurs performances. Les titulaires récoltent trois points, les remplaçants reçoivent un point.

Remplaçants :

12. Régis Gurtner (Amiens)

13. Daniel Alves (Paris SG)

14. Youri Tielemans (AS Monaco)

15. Morgan Sanson (Marseille)

16. Houssem Aouar (Lyon)

17. Julian Draxler (Paris SG)

18. Mariano Diaz (Lyon)

En détails :

Joueur de la journée : Edinson Cavani (Paris SG)

Le buteur uruguayen a encore frappé ! Sans être incroyable dans le jeu, El Matador a été précis dans ses actions et a marqué un premier joli but en étant à la conclusion d'un superbe mouvement. Une réalisation importante pour le Sud-Américain, qui a désormais marqué 100 buts en 144 matchs de Ligue 1. Et en seconde période, Cavani a marqué son 101e but en L1 sur une action incroyable. A la récupération du ballon dans son camp, l'attaquant a ensuite réalisé une énorme course sur le côté et a été servi par Draxler pour s'offrir un doublé. Très précieux.

Mike Maignan (Lille)

Si Nicolas Pépé a été le héros de la victoire de Lille face à Metz avec son doublé, il ne faut pas oublier la grosse performance du gardien. Dans la période très difficile de son équipe en première période, le portier a multiplié les parades exceptionnelles face à Cafu, Dossevi, Niakhaté ou encore Roux. Très fort.

Almamy Touré (Monaco)

Pour la première fois depuis 10 ans, un défenseur a délivré 3 passes décisives dans un même match ! C'est dire la performance du latéral droit de l'AS Monaco. En feu face à Guingamp, il a multiplié les montées tranchantes et a régalé ses partenaires avec des transmissions de qualité. Doublure de luxe de Sidibé, il mérite un rôle plus important...

Thiago Silva (Paris SG)

Un bon match pour le capitaine du Paris Saint-Germain. Avec un SCO très peu inspiré sur cette rencontre, le Brésilien a effectué un match sérieux avec de nombreux ballons récupérés notamment dans le domaine aérien. Dans ses relances, il a été une bonne rampe de lancement pour le vice-champion de France.

Joris Gnagnon (Rennes)

Grosse impression laissée par l'Ivoirien. Il a parfaitement su gérer Mendy, qui ne lui a pas rendu la vie facile ce soir. Probablement sa meilleure prestation cette saison avec des interventions propres et déterminantes dans la surface. De bon augure pour la suite des événements.

Charles Traoré (Troyes)

Lors du large succès de Troyes face à Strasbourg, le latéral gauche a réussi à tirer son épingle du jeu. Sérieux défensivement, il a surtout brillé offensivement grâce à ses montées. Passeur décisif sur l'ouverture du score avec un centre parfait pour Suk, il a encore réalisé le bon décalage sur le dernier but de Niane.

Florian Thauvin (Marseille)

Son match a commencé avec une énorme occasion ratée ! Mais pour le reste, l'ailier de l'OM, auteur d'un doublé et d'une passe décisive, a réalisé une excellente prestation. Percutant, il a été un poison pour la défense du SMC. En plus, il n'a pas manqué de chance puisqu'il marque deux fois dans le but presque vide. A noter une petite tendance à jouer perso. Il est vrai que c'était tentant au milieu d'une défense à la rue.

Kylian Mbappé (Paris SG)

Après deux mauvais matchs contre l'OM et Nice, l'ailier a relevé la tête ce samedi ! Dès le début de la partie, l'ancien Monégasque a trouvé le chemin des filets d'une reprise croisée et a du coup retrouvé le sourire. En confiance par la suite, il a enchaîné les courses pour faire souffrir la défense angevine. Sur une passe en profondeur de Rabiot, le Tricolore a déposé son défenseur pour délivrer une passe décisive à Cavani d'une talonnade. Malgré quelques signes de nervosité en seconde période, il s'est offert un doublé sur une belle passe de Lucas. La meilleure des réponses à ses détracteurs.

Adrien Rabiot (Paris SG)

Une belle performance pour l'international tricolore dans ce rôle de sentinelle ! A l'image de sa relance tout simplement incroyable sur le 3e but avec un drible parfait puis une ouverture lumineuse pour Mbappé, le Parisien a toujours fait le bon choix et a brillé par sa qualité technique. Avec la grosse domination du PSG, il a été autorisé à se projeter et a été excellent en étant impliqué sur les deux derniers buts de son équipe.

Nabil Fekir (Lyon)

Son retour en équipe de France est une récompense amplement méritée. Contre l'AS Saint-Etienne, le capitaine de l'OL a crevé l'écran en étant un poison constant pour les Verts. A son avantage dans le jeu, il a déposé les Stéphanois et a profité du laxisme de Lacroix pour marquer d'une belle frappe puissante à l'entrée de la surface. Son premier but dans un derby ! Le grand homme du succès de l'OL.

Kylian Mbappé (Paris SG)

Après deux mauvais matchs contre l'OM et Nice, l'ailier a relevé la tête ce samedi ! Dès le début de la partie, l'ancien Monégasque a trouvé le chemin des filets d'une reprise croisée et a du coup retrouvé le sourire. En confiance par la suite, il a enchaîné les courses pour faire souffrir la défense angevine. Sur une passe en profondeur de Rabiot, le Tricolore a déposé son défenseur pour délivrer une passe décisive à Cavani d'une talonnade. Malgré quelques signes de nervosité en seconde période, il s'est offert un doublé sur une belle passe de Lucas. La meilleure des réponses à ses détracteurs.

Guido Carrillo (Monaco)

En l'absence de Falcao, l'Argentin s'est régalé à la pointe de l'attaque de Monaco ! Très précieux par ses déviations, il a été buteur à deux reprises avec deux belles têtes sur des centres de Touré et Ghezzal. Impliqué sur le 3e but avec une avant-dernière passe parfaite pour Lopes, il a également provoqué le penalty transformé par Fabinho. Une performance complète.

Classement : Cavani et Fekir reviennent !

1. Glik (Monaco) : 16 points

2. Fekir (Lyon) - Cavani (Paris-SG) : 14 points

4. Neymar (Paris-SG) : 13 points

5. Falcao (Monaco) - Roussillon (Montpellier) : 12 points

7. Malcom (Bordeaux) - Lala (Strasbourg) : 10 points

9. Lemar (Monaco) - Rabiot (Paris-SG) : 9 points

11. Dani Alves (Paris-SG) : 8 points

12. Da Silva (Caen) - Mandanda , Luiz Gustavo , Thauvin (Marseille) - Hilton (Montpellier) - Tatarusanu (Nantes) - Gnagnon (Rennes) : 7 points

19. NDombèlé (Amiens 3 pts, puis Lyon) - Kerbrat (Guingamp) - Maignan (Lille) - Traore (Lyon) - Amavi , N'Jie (Marseille) - Fabinho , Touré (Monaco) - Meunier , Mbappe (Paris-SG) - Bourigeaud (Rennes) - Ruffier (St-Etienne) - Diop (Toulouse) : 6 points

32. Mangani , Toko Ekambi (Angers) - Mariano Díaz (Lyon) - Moutinho (Monaco) - Pléa (Nice) - Silva , Draxler (Paris-SG) : 5 points

39. Marçal , Marcelo (Lyon) - Zambo Anguissa (Marseille) - Lecomte (Montpellier) - Diego Carlos (Nantes) - Seri (Nice) - Dabo (St-Etienne) - Jullien (Toulouse) : 4 points

47. Dibassy (Amiens) - Lerager (Bordeaux) - Vercoutre , Guilbert (Caen) - Sliti , Jeannot (Dijon) - El Ghazi , Alonso , Thiago Mendes , Thiago Maia (Lille) - Depay (Lyon) - Rami , Payet , Ocampos (Marseille) - Dossevi (Metz) - Jorge , Carrillo , Jemerson , Sidibé (Monaco) - Mukiele , Mendes (Montpellier) - Girotto (Nantes) - Souquet , Saint-Maximin (Nice) - Verratti , Di María , Areola , Berchiche (Paris-SG) - Prcic (Rennes) - Dioussé , Cabella , Pierre-Gabriel (St-Etienne) - Da Costa , Liénard , Kamara , Martin (Strasbourg) - Durmaz (Toulouse) - Samassa , Traoré (Troyes) : 3 points

86. Costil (Bordeaux) - Rodelin (Caen) - Perrin (St-Etienne) - Grandsir (Troyes) : 2 points

90. Gurtner , Konaté (Amiens) - Manceau (Angers) - Sankhare (Bordeaux) - Djiku (Caen) - Reynet , Rosier (Dijon) - Benezet , Blas (Guingamp) - Malcuit , de Préville (Lille) - Aouar , Tousart (Lyon) - Sanson , Germain (Marseille) - Tielemans , Ghezzal (Monaco) - Sala (Nantes) - Le Marchand (Nice) - Motta , Marquinhos (Paris-SG) - Mubele , Khazri , Sarr (Rennes) - Silva (St-Etienne) - Gonçalves (Strasbourg) - Lafont (Toulouse) : 1 points

Classement par club : le PSG prend ses distances...

1. Paris-SG - 80 points

2. Monaco - 68 points

3. Marseille - 48 points

4. Lyon - 41 points

5. Montpellier - 29 points

6. Strasbourg - 23 points

7. St-Etienne - 22 points

8. Lille - 20 points

9. Rennes - 19 points

10. Nice, Caen, Bordeaux - 16 points

13. Nantes - 15 points

14. Toulouse - 14 points

15. Angers - 11 points

16. Troyes, Dijon, Amiens, Guingamp - 8 points

20. Metz - 3 points

C'était l'équipe type de la 12e journée de Ligue 1. Rendez-vous dimanche 19 novembre pour découvrir l'équipe type de la 13e journée !