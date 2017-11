Tottenham : son image, son départ du PSG, le Barça... Aurier raconte son calvaire

Affecté par les critiques en France, Serge Aurier a quitté le Paris Saint-Germain pour Tottenham lors du dernier mercato estival. Dans un entretien accordé à Canal +, l'Ivoirien est revenu sur les raisons d'un départ inévitable.

Serge Aurier s'était décidé après Lorient.

L'épisode remonte au 12 mars de cette année, soit quatre jours après le naufrage du Paris Saint-Germain à Barcelone en Ligue des Champions. Thomas Meunier blessé à une cheville en fin de match à Lorient (2-1), Serge Aurier est appelé pour le remplacer.

Le temps de se préparer, l'Ivoirien entre en jeu seulement 8 minutes plus tard ! Compte tenu du passé du joueur, et du contexte après la remontada, l'ancien Lensois avait pris cher dans les médias ! Un acharnement qui a causé son départ à Tottenham quelques mois plus tard.

Le feuilleton de trop

«Ce qui s'est passé à Lorient, on en a fait tout une affaire, parce qu'on a perdu à Barcelone, a raconté Aurier, interrogé par Canal+. Il fallait trouver quelque chose qui explose, et ce jour-là c'était moi, encore. Pour moi cet épisode-là a été le clap de fin, c'est à partir de là que j'ai vraiment décidé de partir. Je ne pouvais plus être moi-même.» En effet, le latéral droit se sentait persécuté, jusqu'à en devenir «parano».

Mais il faut dire que le Spur l'avait bien cherché. Entre son altercation avec la police et ses insultes sur Périscope, Aurier n'a rien fait pour rester discret. En tout cas, l'ex-Parisien avait toujours le soutien du président Nasser Al-Khelaïfi qui a tenté de le retenir. Mais le joueur formé à Lens avait pris sa décision, sachant que des grands d'Europe le convoitaient. Seulement voilà, l'international ivoirien estime qu'il n'a pas pu franchir ce cap à cause de sa réputation.

Le Barça a été refroidi

«Oui. J'en suis certain. Les retours des clubs avec qui je discutais c'était ça : "en France on parle trop de lui en négatif." J'étais en discussion avec le Barça, c'était bien avancé, et puis il y a ça qui a péché, les gens n'étaient pas sûrs que si je venais là bas ce serait différent», a-t-il expliqué. Finalement, Aurier s'en est bien sorti en atterrissant à Tottenham. Quant à son avenir à long terme, le défenseur polyvalent n'écarte pas l'idée d'un retour au PSG…

