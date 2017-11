Lille : bousculés en première période, les Dogues ont sauvé la peau de Bielsa

Sur la sellette en cas de contre-performance ce dimanche, l'entraîneur de Lille Marcelo Bielsa a assisté à la large victoire de son équipe sur le terrain de Metz (3-0) lors de la 12e journée de Ligue 1. Dominés en première période, les Lillois ont été sauvés par Mike Maignan avant de maîtriser les débats après la pause.

Auteur d'un doublé, Nicolas Pépé a brillé.

Marcelo Bielsa peut souffler ! Selon plusieurs médias, le technicien argentin allait être débarqué en cas de contre-performance sur le terrain de Metz ce dimanche lors de la 12e journée de Ligue 1. Mais les joueurs de Lille n'ont pas lâché leur coach.

Même malmenés pendant la première période, les Dogues ont réussi à faire le dos rond grâce à un Mike Maignan héroïque avant de s'imposer (3-0). Une victoire très précieuse pour le club nordiste après un début de saison catastrophique.

Maignan sauve les Dogues et Pépé lance le LOSC

Après un bon début de match, les Dogues éprouvaient rapidement des difficultés face à des Messins plus mordants. Dangereux, les Lorrains butaient sur un grand Maignan, auteur de parades décisives sur une tête de Cafu puis une frappe de Dossevi. De plus en plus confiants, les hommes de Frédéric Hantz poussaient mais Maignan était tout simplement héroïque avec un arrêt à bout portant face à Niakhaté puis un duel remporté face à Roux. Et contre le cours du jeu, le LOSC ouvrait le score juste avant la pause sur un penalty obtenu et transformé par Pépé (0-1, 45+2e). Un vrai hold-up !

Les Messins incapables de se révolter...

Au retour des vestiaires, les Nordistes revenaient avec de meilleures intentions et Ponce était proche du break mais Didillon s'interposait. Après un moment difficile, les Grenats retrouvaient des couleurs et multipliaient les offensives. Mais après l'heure de jeu, les Lillois profitaient des espaces laissés par les Messins pour faire le break sur un but de Bahlouli d'une frappe croisée après un tir sur la barre d'El-Ghazi (0-2, 68e).

Vaillants, les Lorrains tentaient bien de réagir, mais manquaient de précision à l'image d'une tête non cadrée de Niane. En fin de partie, Pepe enfonçait le clou et s'offrait un doublé pour plier cette partie (0-3, 87e). Une victoire très précieuse pour le LOSC, qui reste 19e au classement mais recolle aux autres équipes. A l'inverse, Metz s'enlise dans la crise avec toujours 3 points au compteur... Mais peu importe pour Bielsa, qui va pouvoir continuer de travailler à Lille.

La note du match : 7/10

C'était un match vivant à Metz entre deux équipes en difficulté en ce début de saison. Avec les nombreuses occasions pour les Messins puis les Lillois, la partie a été plaisante à suivre avec du rythme et de l'intensité malgré des lacunes techniques. Le scénario de la rencontre a été également mouvementé.

L'homme du match : Nicolas Pépé (7,5/10)

L'Ivoirien a enfin trouvé le chemin des filets avec Lille ! Muet depuis son arrivée cet été en provenance d'Angers, l'attaquant a brillé ce dimanche. Après un penalty obtenu et transformé, il a finalement enfoncé le clou en fin de partie pour s'offrir un doublé. Une belle performance, qui devrait lui permettre d'accumuler de la confiance.

+ Retrouvez les résultats et le classement de Ligue 1 sur Maxifoot

Que pensez-vous de cette victoire de Lille à Metz ? Marcelo Bielsa va-t-il réussir à remonter la pente avec le LOSC ? Réagissez dans la zone de "commentaires" ci-dessous !