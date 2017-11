Cavani passe la barre des 100, le PSG en démonstration - Débrief et NOTES des joueurs (Angers 0-5 PSG)

Pour le compte de la 12e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a surclassé Angers (5-0) ce samedi. Auteur d'un doublé, Edinson Cavani a désormais inscrit 101 buts en 144 matchs de Ligue 1.

Edinson Cavani et Kylian Mbappé ont régalé.

Le Paris Saint-Germain et Edinson Cavani se sont régalés ce samedi ! En déplacement à Angers, le club de la capitale a survolé (5-0) cette partie comptant pour la 12e journée de Ligue 1. Avec un doublé, le buteur parisien Edinson Cavani a passé un cap important en comptant désormais 101 buts en 144 matchs de L1.

Au classement, le PSG continue de faire la course en tête et compte provisoirement 7 points d'avance sur l'AS Monaco, qui accueille Guingamp à 20h. Trop tendre sur cette rencontre, le SCO occupe dans le même temps la 13e place.

Alves en forme, Cavani passe la barre des 100 !

Dès les premières minutes, le PSG parvenait à ouvrir le score avec une volée de Mbappé sur un centre d'Alves (0-1, 5e). Le Français retrouve le chemin des filets et son grand sourire ! Malgré une chaude alerte sur une tentative dévissée de Manceau, Alves réalisait une ouverture lumineuse pour Draxler, qui doublait la mise d'un piqué parfait (0-2, 14e). Quel réalisme !

Après cette belle entame, Paris gérait tranquillement les débats en maîtrisant la possession du ballon. Et assez logiquement, Mbappé, lancé par Rabiot, servait d'une talonnade Cavani, qui ajustait Michel d'une frappe au premier poteau (0-3, 30e). Le 100e but de l'Uruguayen en L1 ! Pour la plus grande colère de Stéphane Moulin, le SCO ne réagissait absolument pas et le PSG survolait la partie.

Cavani et Mbappé pour continuer le festival

Au retour des vestiaires, Angers semblait revenir avec de meilleures intentions et bousculait légèrement Paris avec une intensité plus importante. Malgré un visage plus intéressant des Angevins, les Parisiens enfonçaient le clou sur une énorme action de Cavani, à l'origine de la récupération du ballon dans son camp puis buteur d'une frappe puissante sur une passe de Draxler (0-4, 60e). Quelle course !

Si Tait tentait de relancer les siens sur un tir lointain bien capté par Areola, le PSG restait maître de la partie avec une nouvelle occasion ratée par Kurzawa. Malgré une petite brouille Mbappé - Fulgini, le rythme de la rencontre retombait sérieusement avec des Franciliens en gestion. Dans les derniers instants, Lucas servait parfaitement Mbappé, qui éliminait Michel et marquait dans le but vide malgré le retour de Thomas (0-5, 84e). Un ultime but pour conclure le festival du PSG.

La note du match : 7/10

Un match globalement plaisant à suivre ce samedi. Si le suspense n'a pas été au rendez-vous, le Paris Saint-Germain a affiché une grande maîtrise et a offert un spectacle plaisant au Stade Raymond Kopa. Même si on peut regretter la première période du SCO, les Angevins ont eu le mérite de ne pas fermer le jeu après la pause pour permettre un match vivant.

Les buts :

- Lancé sur le côté droit, Alves réalise un centre au premier poteau. D'une volée, Mbappé reprend immédiatement le ballon et trompe Michel d'un tir croisé (0-1, 5e).

- Sur une nouvelle montée d'Alves, le Brésilien effectue une ouverture parfaite dans la profondeur pour Draxler. Devançant Michel, l'Allemand double la mise d'un piqué parfait (0-2, 14e).

- Sur une relance dans son propre camp, Rabiot lance parfaitement Mbappé dans la profondeur avec une passe lumineuse. Grâce à sa vitesse, le Français dépose son défenseur et sert Cavani dans le surface d'une talonnade. D'une frappe au premier poteau, l'Uruguayen inscrit son 100e but en L1 (0-3, 30e).

- Après un ballon récupéré par Cavani dans son propre camp, Rabiot se charge de la relance et combine avec Draxler. Sur le côté droit, l'Allemand sert l'Uruguayen, qui réalise une énorme course. Face à Michel, le buteur ne se pose pas de question et marque d'un tir puissant (0-4, 60e).

- A la suite d'une nouvelle récupération de Rabiot, Lucas transperce la défense angevine en contre. Bien servi par le Brésilien, Mbappé drible Michel avant de tirer dans le but vide. Trop court, Thomas ne parvient pas à intervenir (0-5, 84e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a décerné une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Edinson Cavani (8,5/10)

Le buteur uruguayen a encore frappé ! Sans être incroyable dans le jeu, El Matador a été précis dans ses actions et a marqué un premier joli but en étant à la conclusion d'un superbe mouvement. Une réalisation importante pour le Sud-Américain, qui a désormais marqué 100 buts en 144 matchs de Ligue 1. Et en seconde période, Cavani a marqué son 101e but en L1 sur une action incroyable. A la récupération du ballon dans son camp, l'attaquant a ensuite réalisé une énorme course sur le côté et a été servi par Draxler pour s'offrir un doublé. Très précieux. Remplacé sous l'ovation du Stade Raymond Kopa à la 72e minute par Lucas (non noté), qui a délivré une belle passe décisive pour Mbappé.

ANGERS :

Mathieu Michel (3) : une soirée difficile pour le portier du SCO. Battu dès les premières minutes sur une reprise croisée de Mbappé, il a été ensuite battu sur le piqué de Draxler avant d'être totalement pris sur les deux frappes de Cavani. Pas vraiment aidé par sa défense, le portier n'a pas réussi à sortir le grand jeu face aux attaquants parisiens et a été driblé par Mbappé sur la dernière réalisation.

Vincent Manceau (4,5) : le latéral droit a malheureusement raté l'occasion la plus franche d'Angers en début de match en dévissant totalement sa reprise. Sur le reste de la partie, il n'a pas démérité dans l'ensemble en n'était pas ridicule sur les offensives parisiennes dans son couloir.

Mateo Pavlovic (3) : une partie ratée pour le défenseur central. Titularisé pour renforcer la défense du SCO, il a été en grosse difficulté dans son dos sur les appels en profondeur des attaquants parisiens. A l'image de sa faute sur Mbappé, qui partait dans son dos, il a été très limité pour répondre au défi proposé par le PSG. Remplacé à la 50e minute par Angelo Fulgini (4,5), qui n'a pas changé le visage affiché par son équipe et s'est distingué par un mauvais geste sur Mbappé.

Ismaël Traoré (2,5) : tout comme ses partenaires en défense, le capitaine d'Angers a éprouvé des difficultés ce samedi. Avec une attaque parisienne en forme, il n'a pas été en mesure de stopper les vagues adverses et a été parfois trop laxiste sur les buts encaissés, surtout le deuxième.

Romain Thomas (3) : un constat assez similaire pour lui. Mais de son côté, le défenseur central aura eu le mérite de sauver son équipe à plusieurs reprises avec des gestes décisifs dans la surface. Dans le domaine aérien, il a été précieux en dominant plusieurs fois Cavani.

Saliou Ciss (2) : une catastrophe sur cette partie. Dans son couloir gauche, le défenseur a vécu un calvaire en étant incapable de limiter l'apport du duo Alves - Mbappé. Ce n'est pas un hasard si 4 des 5 buts parisiens viennent de son côté...

Flavien Tait (3,5) : un match très discret pour le milieu de terrain. Avec la grosse maîtrise du PSG, il a énormément couru dans le vide et a finalement eu un impact très limité dans le jeu. Malgré sa générosité, son match a été raté. Mais difficile de lui en vouloir... Remplacé à la 80e minute par Lassana Coulibaly (non noté).

Baptiste Santamaria (3,5) : une partie également difficile pour lui. Tout comme Tait, il a pourtant multiplié les efforts dans le coeur du jeu pour tenter de gêner la maîtrise parisienne, mais il n'y avait pas grand-chose à faire face à la domination du PSG. Des efforts importants pour une efficacité assez maigre dans la globalité.

Thomas Mangani (4) : en début de match, le milieu de terrain a bien tenté de montrer la voie à son équipe en réalisant plusieurs décalages intéressants. Mais le PSG était tout simplement trop fort. Par la suite, il a été moins impliqué dans la construction du jeu et s'est montré plus brouillon.

Gilles Sunu (3) : une performance ratée pour l'attaquant. Malgré ses décrochages, il a été décevant dans l'ensemble en étant assez timide. Dominé par les défenseurs parisiens, il n'a pas pesé sur cette partie. Remplacé à la 50e minute par Enzo Crivelli (4), qui n'a pas été bien plus inspiré.

Karl Toko Ekambi (3,5) : pour un attaquant, il est toujours difficile de briller face à un PSG aussi dominateur. Trop esseulé, l'Angevin a éprouvé de grosses difficultés pour se montrer dangereux et a été finalement intéressant sur une seule frappe lointaine captée par Areola.

PARIS SG :

Alphonse Areola (6,5) : une rencontre assez tranquille pour le gardien du PSG. Avec l'énorme domination de son équipe sur cette partie, le portier français n'a pas eu besoin de forcer son talent et s'est montré propre sur ses rares interventions. Sur les frappes lointaines des Angevins, il a été solide.

Dani Alves (8) : Quelle performance pour le latéral droit ! Bien aidé par une équipe du SCO totalement dominée, le Brésilien s'est régalé dans son couloir avec des montées tranchantes. Dès les premières minutes, il a délivré une belle passe décisive sur un centre à Mbappé. Puis quelques minutes plus tard, il a effectué une ouverture sublime pour le deuxième but du PSG signé Draxler. A noter aussi qu'il se trouve à l'origine du 3e but avec une relance parfaite d'une louche pour Rabiot. Prestation XXL. Remplacé à la 63e minute par Thomas Meunier (non noté).

Thiago Silva (7) : un bon match pour le capitaine du Paris Saint-Germain. Avec un SCO très peu inspiré sur cette rencontre, le Brésilien a effectué un match sérieux avec de nombreux ballons récupérés notamment dans le domaine aérien. Dans ses relances, il a été une bonne rampe de lancement pour le vice-champion de France.

Presnel Kimpembe (6,5) : comme à son habitude, le défenseur central s'est montré à la hauteur de la confiance de son entraîneur Unai Emery. Profitant de l'absence de Marquinhos, le Français a rendu une copie totalement correcte. Bien soutenu par Thiago Silva, il a été irréprochable sur l'ensemble de la partie.

Layvin Kurzawa (6) : une performance assez discrète pour le latéral gauche. Après son triplé contre Anderlecht en Ligue des Champions mardi, l'international français n'a pas brillé contre Angers en étant finalement assez discret. Dans son couloir, il n'a pas affiché une grande complémentarité avec Pastore et s'est distingué par plusieurs centres ratés.

Marco Verratti (7,5) : un match réussi pour l'Italien. Depuis plusieurs semaines, le milieu de terrain semble retrouver son meilleur niveau et sa performance contre Angers le confirme. Plaque tournante du jeu parisien, il a énormément touché le ballon et a participé à lancer les offensives de son équipe, notamment sur le 3e but. Actif à la récupération et propre dans ses transmissions, il a effectué un match complet.

Adrien Rabiot (8) : une belle performance pour l'international tricolore dans ce rôle de sentinelle ! A l'image de sa relance tout simplement incroyable sur le 3e but avec un drible parfait puis une ouverture lumineuse pour Mbappé, le Parisien a toujours fait le bon choix et a brillé par sa qualité technique. Avec la grosse domination du PSG, il a été autorisé à se projeter et a été excellent en étant impliqué sur les deux derniers buts de son équipe.

Julian Draxler (8) : l'Allemand confirme son potentiel dans ce milieu à trois ! Déjà très intéressant ces dernières semaines dans ce rôle face à Bordeaux et Nice, il a confirmé ce samedi avec une nouvelle prestation de qualité. Généreux dans ses efforts et juste dans ses choix malgré quelques ballons perdus, il a été récompensé avec ce joli but d'un piqué parfait puis d'une passe décisive sur le second but de Cavani. Une solution de plus pour Emery à ce poste. Remplacé à la 63e minute par Giovani Lo Celso (non noté).

Kylian Mbappe (8,5) : après deux mauvais matchs contre l'OM et Nice, l'ailier a relevé la tête ce samedi ! Dès le début de la partie, l'ancien Monégasque a trouvé le chemin des filets d'une reprise croisée et a du coup retrouvé le sourire. En confiance par la suite, il a enchaîné les courses pour faire souffrir la défense angevine. Sur une passe en profondeur de Rabiot, le Tricolore a déposé son défenseur pour délivrer une passe décisive à Cavani d'une talonnade. Malgré quelques signes de nervosité en seconde période, il s'est offert un doublé sur une belle passe de Lucas. La meilleure des réponses à ses détracteurs.

Edinson Cavani (8,5) : lire le commentaire ci-dessus.

Javier Pastore (5,5) : de retour dans le onze titulaire d'Emery pour cette partie, l'Argentin manque clairement de rythme. Un cran en-dessous que ses partenaires, il a parfois oublié de faire des efforts défensifs et a raté plusieurs passes évidentes. Malgré quelques fulgurances, le milieu de terrain n'a pas été assez présent.

+ Retrouvez les résultats et le classement de Ligue 1 sur Maxifoot

Et pour vous, quels ont été les meilleurs et les moins bons joueurs du match ? Réagissez dans la zone de "commentaires" ci-dessous !

ANGERS 0-5 PARIS SG (mi-tps: 0-3) - FRANCE - Ligue 1 / 12e journée

Stade : Stade Raymond Kopa - Arbitre : B. Bastien



Buts : - K. Mbappé (5e) J. Draxler (14e) E. Cavani (30e) E. Cavani (60e) K. Mbappé (84e) pour PARIS SG

Avertissements : G. Sunu (41e) , pour ANGERS - K. Mbappé (75e) , M. Verratti (80e) , P. Kimpembe (90+1e) , pour PARIS SG



ANGERS : M. Michel - M. Pavlovic (A. Fulgini, 50e) , I. Traoré , R. Thomas - V. Manceau , S. Ciss - F. Tait (L. Coulibaly, 81e) , B. Santamaria , T. Mangani , G. Sunu (E. Crivelli, 51e) - K. Toko Ekambi



PARIS SG : A. Areola - Dani Alves (T. Meunier, 64e) , Thiago Silva , P. Kimpembe , L. Kurzawa - M. Verratti , A. Rabiot , J. Draxler (G. Lo Celso, 65e) - K. Mbappé , E. Cavani (Lucas, 73e) , J. Pastore



Mbappé a ouvert le score sur un centre d'Alves (0-1, 5e)



Dans la foulée, Draxler a doublé la mise (0-2, 14e)



Cavani remercie son passeur décisif Mbappé (0-3, 30e)



Dans l'entrejeu, Rabiot a été excellent



La joie de Cavani après son doublé (0-4, 60e)



La belle célébration de Mbappé avec Lucas (0-5, 84e)